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пятница, 21 декабря 2018 22:10

В России загорелся склад с фейерверками

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В России загорелся склад с фейерверками
В Санкт-Петербурге загорелся склад с пиротехникой. Фото: скриншот

В российском Санкт-Петербурге загорелся склад с пиротехникой. Через огонь начали взрываться фейерверки.

По информации спасателей огонь распространился больше чем на 300 квадратных метров. Есть угроза распространения огня на близлежащий ангар и склад с мебелью. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 1 километра от склада, поэтому жителей не эвакуировали. В ликвидации возгорания участвуют 78 человек и 22 единицы техники. На данный момент, пожар уже удалось локализовать.

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В пятницу, 21 декабря, в Тульчине Винницкой области нa территории маслосырзавода начался пожар. Спасателям удалось избежать распространения огня на цистерны с аммиаком.

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21
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