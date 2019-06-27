В России самолет с пассажирами въехал в дом

Пилоты погибли все пассажиры живы. Фото: images.unian.net

Во время аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 в городе Нижнеангарск в России погибли два пилота.

Еще семь человек пострадали - об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев на странице в Facebook.

По его словам, самолет авиакомпании "Ангара" утром 27 июня вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ, но во время полета у него отказал один из двигателей. Экипаж решил вернуться в аэропорт.

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При посадке Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся. Пилоты погибли все пассажиры живы. Спасли 42 взрослых и одного ребенка, семь человек получили ранения.

В пятницу, 21 июня, в России потерпел крушение вертолет Ми-2. Погиб один человек. Трагедия произошла в Краснодарском крае около 9:30. Вертолет выполнял сельскохозяйственные работы.