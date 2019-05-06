В России произошло новое ЧП с самолетом Аэрофлота

Самолет Аэрофлота подал сигнал о потере радиосвязи. Фото: Bazaza

Российский пассажирский лайнер А-320 компании Аэрофлот подал сигнал о потере радиосвязи.

Судно летело из Симферополя в Москву. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

"Самолет А-320 "Аэрофлота", выполнявший рейс из Симферополя в Москву, подал экстренный сигнал ответчика 7700 о потере радиосвязи", - сказал он.

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Сейчас авиадиспетчеры пытаются выяснить ситуацию на борту самолета. В то же время официального подтверждения информации пока нет.

В России 5 мая пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся во время аварийного приземления в московском аэропорту Шереметьево. Воздушное судно вылетело из аэропорта, однако через некоторое время запросило аварийную посадку. На борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа.