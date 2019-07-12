В России авто с детьми перевернулось в реку: 10 погибших

В России авто перевернулось в реку. ФОТО: Кинешемец.RU

В пятницу, 12 июля в российской республике Тыва десять человек погибли в результате падения автомобиля в реку Шуй.

"Поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинського района при попытке пересечения реки Шуй вброд перевернулась машина марки УАЗ. На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро несовершеннолетних", – говорится в сообщении регионального МВД.

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Для установления всех обстоятельств происшествия на место выехала следственно-оперативная группа.

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