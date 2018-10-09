В результате взрывов на арсенале закрыли дороги: показали схему

В Ичнянском районе Черниговской области дороги закрыли для всех видов транспорта. Это связано с пожаром и взрывами на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба. Об этом сообщил Укравтодор и опубликовал соответствующую схему.

"Закрыто движение для всех видов транспорта на автодорогах, обозначенных на карте. На дорогах установлены соответствующие дорожные знаки, размещены посты. Обо всех изменениях будем оперативно информировать на наших ресурсах", - сообщается.

Автор: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua В Ичнянском районе Черниговской области дороги закрыли для всех видов транспорта

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Также для безопасности полетов введен запрет на использование воздушного пространства в радиусе 30 км, сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Автор: Министерство инфраструктуры Украины Для безопасности полетов на Черниговщине введен запрет на использование воздушного пространства в радиусе 30 километров

Боеприпасы на 6 военном арсенале в поселке Дружба Ичнянского района Черниговщины хранились под открытым небом. В прошлом году их предлагали переместить в хранилище. Такое предложение озвучили после взрывов под Калиновкой Винницкой области. Но идею так и не реализовали.