В результате пожара погибли четыре человека: среди них трое детей

В Черниговской области произошел масштабный пожар: четверо погибли. Фото: Национальная полиция

В Черниговской области в результате пожара погибли четыре человека, из которых трое детей.

В результате пожара погибла женщина 1973 г.р. и трое малолетних детей (2017 – 2018 г.р.). В 18:48 пожар был ликвидирован, сообщила Полиция Черниговской области в facebook.

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Огнем полностью уничтожено здание.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции и эксперт-криминалист.

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