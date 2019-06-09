В реку Рось попали отравляющие вещества

В Белой Церкви Киевской области призвали жителей района не ловить рыбу, не купаться и не выпасать скот в акватории реки Рось. Фото: КИЕВ ВЛАСТЬ

В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области произошла авария. Автомобиль, который транспортировал 1 т инсектицида "Нурал B", упал в притоку реки Рось.

Вследствие чего, на территории Погребищенского района погибла рыба.

"Автомобиль был похищен. Водитель во время движения слетел с моста. В машине было несколько емкостей с пестицидами - они разлились. Сейчас на месте работает полиция и экологическая служба", - сообщил Gazeta.ua начальник Центра пропаганды ГУ МЧС в Винницкой области Александр Кутовой.

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"Экологическая инспекция принимает меры для минимизации последствий", - добавляет он.

В Белой Церкви Киевской области местные власти призвали жителей района не ловить рыбу, не не купаться и не выпасать скот в акватории реки Рось. Яд через 10-12 часов достигнет Белоцерковщины.

Полиция пообещала в течение ближайших двух часов сообщить о глубине загрязнения и зоне поражения реки Рось.

Инсектицид - это химический препарат для защиты растений от вредных насекомых.

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