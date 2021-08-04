В реке нашли тело женщины, пропавшей 18 июля

В соцсетях пишут, что погибла Виктория Лукашова. Фото: "Сегодня"

В Харьковской области полицейские обнаружили тело 21-летней женщины.

Она исчезла 18 июля. Поехала кататься на катамаране на Вяловское водохранилище, нырнула в воду и исчезла, сообщает Нацполиция.

Тело погибшей прошло в селе Русские Тишки Харьковского района. Очевидцы позвонили в полицию. Родные тоже узнали тело погибшей.

В местных Telegram каналах пишут, что погибла Виктория Лукашова. Водолазы долго не могли найти ее.

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Пишут, что женщина из неблагополучной семьи. Ее мать не волновало, что она исчезла. Все обстоятельства гибели девушки выясняют.

В селе Забужье Каменка-Бугской ТО Львовской области в частном пруду утонул 18-летний студент. 17 июля он отдыхал там с друзьями. Тело нашли на следующий день. Известно, что погибший 2 июля закончил третий курс местного ПТУ, планировал продолжать учебу.