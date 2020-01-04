В реке нашли тело молодой девушки

Труп нашли в реке Днепр. Фото: Информатор

В городе Днепр в реке нашли труп молодой девушки.

Тело обнаружили на Набережной Заводской в реке Днепр в субботу, 4 января. Об этом сообщает Информатор.

На вызов прибыли патрульные, которые попросили местных рыбаков притянуть труп к берегу. Погибшей оказалась молодая девушка. Точный возраст пока установить не удалось.

Бакже неизвестно было это самоубийство , убийство или что-то другое. Подробности происшествия выясняют правоохранители.

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