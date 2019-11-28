В реанимации умер ребенок

В Житомирской области умерла девочка. Фото: УНИАН

В Житомирской обл. в больнице умерла 9-летняя девочка.

Сообщение врачей поступило в Романовское отделение полиции 28 ноября. Ребенок умер в реанимационном отделении Романовской районной больницы, сообщает УНИАН.

Сегодня утром девочку в больницу привез ее отец. По предварительной информации, у школьницы диагностировали токсическую энцефалопатию, осложнение от вирусной инфекции.

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Правоохранители проводят проверки. Окончательную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

На улице Льва Мациевича, 12 в Киеве умер мужчина. Тело обнаружили вечером 25 ноября, лежало в нескольких метрах от главного входа в детскую поликлинику №1.