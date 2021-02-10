В реабилитационном центре насильно удерживали людей

В Одессе полицейские разоблачили незаконный реабилитационный центр, в котором насильно удерживали людей.

Злоумышленники работали под прикрытием общественной организации и якобы оказывали помощь алко- и наркозависимым людям. Соответствующих разрешений и лицензий у них не было.

Фото: npu.gov.ua

"Пациентами становились граждане, чьи близкие родственники, введенные в заблуждение рекламными объявлениями правонарушителей, обращались к ним по обещанную" квалифицированную помощь ". Стоимость курса" лечения "зависела от платежеспособности клиентов - она ​​варьировалась от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч гривен. Получив путем обмана деньги, правонарушители принудительно доставляли "пациентов" в заведение, где насильно удерживали, лишая возможности свободно покинуть его территорию и заставляя выполнять различные "правила" и "задачи" ", - говорится в сообщении.

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Полицейские провели обыски и изъяли документы, мобильные телефоны, компьютерную технику, деньги, банковские карты, бейсбольные биты и другие вещественные доказательства.

На момент проведения следственных действий в центре "на реабилитации" находилось несколько десятков человек, среди которых - несовершеннолетние. Часть из этих людей уже написали в полицию заявления и находятся в статусе потерпевших. Во время общения с полицейскими, они сообщили, что их насильно поместили в заведение и удерживали там в ужасных условиях.

Сейчас полицейские задержали двух злоумышленников. Еще одного ищут.

На Ровенщине полицейские вышли на след преступной группы в составе 21 человека. Уроженцы Харьковской, Ровенской и Тернопольской областей в течение 2019 года организовали и обеспечивали деятельность реабилитационных центров, где якобы проходили курс лечения нарко- и алкозависимые лица. Но вместо медицинской терапии те оказались в условиях лишения и ограничения свободы.