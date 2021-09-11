В райотделе полиции нашли труп мужчины

Мертвого мужчину обнаружили в туалете отдела полиции. Фото: npu.gov.ua

В городе Черноморск Одесской области в туалете отдела полиции нашли мертвого мужчину.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции региона.

"Тело обнаружили около 3:00 в туалете отдела полиции №2 Одесского районного управления №2", - рассказали правоохранители.

В отделе полиции 39-летний житель Черноморска находился как заявитель. Мужчину из местного супермаркета доставили работники полиции охраны, к которым он обратился относительно кражи у него кошелька.

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Заявитель попросился в туалет, где через несколько минут его нашли полицейские. Медики констатировали смерть мужчины.

По данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство" УК Украины с пометкой "естественная смерть".

Для установления причины смерти тело направили на экспертизу.

В Харькове на Окружной дороге, недалеко от автозаправочной станции "Маршал", обнаружили тело неизвестного. Погибшему на вид 50-60 лет. На месте полицейские изъяли фрагменты лобового стекла, вероятно, из автомобиля ВАЗ 2101. Возможно, мужчину сбила машина.