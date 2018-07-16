В пьяной женщины отобрали на улице сына

Нетрезвую женщину патрульные обнаружили на улице Крушельницкой в ​​Тернополе. Фото - патрульная полиция

Нетрезвую женщину патрульные обнаружили на улице Соломии Крушельницкой в ​​Тернополе.

Жительница областного центра нарушала общественный порядок, вела себя агрессивно и выражалась нецензурной бранью. Кроме этого, рядом с женщиной находился малолетний сын. В полицию о нетрезвой матери сообщила прохожая. Заявитель отметила, что ребенок выбегал на дорогу и чуть не попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

"Инспекторы успокоили 7-летнего мальчика и передали родственникам. Горе-мать доставили в отделение полиции, где на нее составили административные материалы за хулиганство и неисполнение родительских обязанностей. О происшествии сообщили в ювенальную превенцию", - рассказали правоохранители.

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Всего с начала года на Тернопольщине патрульные привлекли к ответственности 13 родителей. Взрослые не исполняли надлежащим образом обязанностей и ставили под угрозу жизнь детей.

Столичные полицейские забрали трехлетнего ребенка у пьяных родителей, которые решили погулять поздно ночью. Правоохранители обнаружили горе-родителей на столичном Подоле. Пьяные родители решили выйти с ребенком на позднюю прогулку, но идти им было сложно, они буквально ползли. У них в крови обнаружили по 2 промилле алкоголя.