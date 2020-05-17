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воскресенье, 17 мая 2020 05:05

В пруду утонул 6-летний мальчик

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В пруду утонул 6-летний мальчик
Ребенок утонул в пруду.

На Волыни, в райцентре Иваничи, в местном пруду утонул 6-летний мальчик.

Ребенок упал в воду по неосторожности, пишут "Волынские Новости".

На помощь бросился его товарищ, но тоже упал в пруд и начал тонуть.

Свидетелем происшествия стал случайный прохожий. Мужчине удалось спасти второго мальчика. Первый ушел под воду и найти его не удавалось.

Тело ребенка извлекли спасатели. Вернуть малыша к жизни не удалось.

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14 мая с городе Желтые Воды (Днепропетровская область) дети прыгали в воду с моста и один мальчик не вынырнул из водоема после прыжка.

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