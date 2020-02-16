В пруду нашли авто с телами людей

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

16 февраля около 8.30 в селе Коты Яворовского района Львовской области из пруда вытащили автомобиль AUDI 80.

В салоне были тела четырех человек, сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

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"Погибшие ребята - жители села Коты и села Песоцки 25, 24, 21 и 20 лет", - говорится в сообщении.

На месте работает полиция и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

В селе Вишневом Днепропетровской области спасатели вытащили из водоема внедорожник Toyota Land Cruiser с четырьмя погибшими. Выяснилось, что это - 36-летние жена и муж и их 14-летняя дочь. Также в салоне была 37-летняя женщина. Предварительно, водитель на скользкой дороге не справился с управлением и съехал в пруд