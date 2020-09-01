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вторник, 01 сентября 2020 22:40

В правительственном квартале задержали мужчину с гранатой

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В правительственном квартале задержали мужчину с гранатой
Мужчина выглядел подозрительно. Фото: УНИАН

В правительственном районе задержали мужчину с гранатой.

Лицо 1966 года рождения правоохранители доставили в Печерское управление полиции для установления всех обстоятельств.

"Во время патрулирования улицы Банковой работники полиции полка особого назначения №2 заметили подозрительного мужчину, а при поверхностной проверки у него обнаружили предмет, похожий на гранату", - говорится в сообщении полиции.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.

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"Специалисты-взрывотехники изъяли опасный предмет, который будет направлен на экспертные исследования", - добавили в полиции.

Событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.

В городе Люботин Харьковской области полиция обнаружила подпольный склад с боеприпасами и другими средствами поражения. Об этом сообщает областное управление Национальной полиции.

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