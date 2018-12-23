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воскресенье, 23 декабря 2018 19:29

В пожаре погибла женщина с сыном

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В пожаре погибла женщина с сыном
На Николаевщине произошел пожар в частном доме. Фото: ГСЧС

В частном жилом доме на улице Толбухина в Вознесенске Николаевской области произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило 22 декабря в 23:27 по экстренному номеру "101".

Соседка заметила дым и пламя. Она сообщила, что в доме могут быть люди.

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Спасатели двумя отделениями прибыли по указанному адресу. В аппаратах на сжатом воздухе провели разведку и в одной из комнат обнаружили тела погибших: женщины 1981 г.р. и мальчика 2014 г.р.

В 23:40 пожар был локализован, в 00:08 - ликвидирован на площади 25 м.кв., его причина устанавливается.

В селе Яблуница Ивано-Франковской области в ночь на 23 декабря около 3:00 вспыхнул пожар в местной гостинице "Простоквашино".

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