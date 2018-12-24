В пожаре погиб больной ДЦП мальчик

В селе Делень Арцизского района Одесской области в результате пожара в частном доме погиб 9-летний мальчик, который имел ДЦП.

Возгорание началось 23 декабря около 22.00 - загорелась одежда, которую сушили над печкой. Мать рассказывает, что в это время вместе с двумя маленькими сыновьями пошла к соседям за молоком, отец находился по делам в соседнем районе, а мальчик в доме был один, сообщает полиция Одесской области.

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"По словам женщины, она выходила ненадолго, а когда вернулась - дом был заполнен дымом, а в комнате горела одежда, упавшая с веревки на печь. Кроме того огонь перекинулся на кресло, стоявшее рядом. Женщина своими силами потушила огонь. Сына она обнаружила под кроватью, куда он мог сползти, прячась от огня и дыма. Мальчик уже не подавал признаков жизни. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения", - рассказали в полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В селе Делень Арцизскому района Одесской области в результате пожара в частном доме погиб 9-летний мальчик, который имел ДЦП

Сельский голова и местные жители рассказали правоохранителям, что семья благополучная, родители добросовестно выполняют родительские обязанности. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

На Закарпатье в пожаре в жилом доме погибла женщина. Инцидент произошел в селе Долгое Иршавского района. Как удалось выяснить, на момент возникновения пожара в доме находились 36-летняя женщина и ее 5-летний сын. Мальчик почувствовал запах дыма и увидел огонь в помещении. Испугавшись, он выбежал на улицу, начал громко плакать и звать на помощь. По предварительным данным, мать, надышавшись угарного газа, выбраться из здания не смогла.