В посольстве Дании незаконно удерживают украинского ребенка, которого похитил отец

В посольстве Дании незаконно похитили украинского ребенка.
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на странице в Facebook.
Климкин заявляет, что второй раз за последние два дня разговаривал c министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном по похищенного неделю назад в Запорожье украинского мальчика Даниэля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 4-месячную девочку похитили из квартиры
"Сейчас крайне важно, чтобы датское посольство поступило по-человечески и позволило матери увидеть своего двухлетнего сына, а также допустило к ребенку медиков. Ведь это еще больше подливает масла в огонь и без того сложной ситуации", - написал он.
Также он заявил, что его заверили в том, что дело должно сдвинуться с мертвой точки.
На данный момент мальчик находится в Посольстве Дании в Украине.
Мальчик исчез на прошлой неделе. Запорожские полицейские разыскивали 3-летнего Даниэля Могенсен.
2 мая на улице Комарова в Запорожье ребенка забрал его отец, гражданин Дании Ян Ког Могенсен. Повез на автомобили Lanos серебристого цвета с европейской регистрацией.
Комментарии