В посольстве Дании незаконно удерживают украинского ребенка, которого похитил отец

В посольстве Дании незаконно похитили украинского ребенка.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на странице в Facebook.

Климкин заявляет, что второй раз за последние два дня разговаривал c министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном по похищенного неделю назад в Запорожье украинского мальчика Даниэля.

Автор: facebook.com Скриншот

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"Сейчас крайне важно, чтобы датское посольство поступило по-человечески и позволило матери увидеть своего двухлетнего сына, а также допустило к ребенку медиков. Ведь это еще больше подливает масла в огонь и без того сложной ситуации", - написал он.

Также он заявил, что его заверили в том, что дело должно сдвинуться с мертвой точки.

На данный момент мальчик находится в Посольстве Дании в Украине.

Мальчик исчез на прошлой неделе. Запорожские полицейские разыскивали 3-летнего Даниэля Могенсен. 2 мая на улице Комарова в Запорожье ребенка забрал его отец, гражданин Дании Ян Ког Могенсен. Повез на автомобили Lanos серебристого цвета с европейской регистрацией.