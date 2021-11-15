В Польше задержали украинца – провез через границу нелегалов-сирийцев

Мужчина перевез четырех сирийцев. Фото: полиция Подлясского воеводства

26-летний украинец перевез через границу четырех нелегальных мигрантов из Сирии в Польшу.

Его задержали, сообщили в пресс-службе полиции Подлясского воеводства.

В полночь автомобиль Skoda не остановился на контрольно-пропускном пункте правоохранителей. Началась погоня. Водитель не справился с управлением и слетел в канаву.

Из автомобиля после аварии выбежали люди и скрылась в лесу. Водителя и пассажиров поймали и задержали.

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Мигрантов передали пограничникам. Украинцу готовят обвинения в содействии незаконному пересечению границы и нарушении правил дорожного движения. Ему грозит до 8 лет заключения.

В Польше задержан украинец, занимавшийся перевозкой нелегальных мигрантов. В общей сложности правоохранители поймали пятерых незаконных перевозчиков, среди которых двое граждан Германии, один гражданин Украины, Беларуси и Швеции. Злоумышленники были задержаны во время проверок на дорогах в нескольких населенных пунктах.