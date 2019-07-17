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среда, 17 июля 2019 22:23

В Польше в ужасном ДТП погиб украинец

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В Польше в ужасном ДТП погиб украинец
В Польше погиб гражданин Украины. Фото: Newsone

В Польше в ужасном ДТП погиб гражданин Украины.

Трагедия произошла в городке Юзефув, на пути из Отвоцка в Варшаву. Украинец, который находился за рулем легковушки, съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовоз. Об этом сообщает Польское радио.

"Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. В результате полученных травм водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.

Водитель цистерны был трезв. Сейчас причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

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В Запорожье произошла смертельная авария с участием грузовика и легковушки. В результате столкновения 1 человек погиб, еще двое получили травмы.

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