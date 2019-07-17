В Польше в ужасном ДТП погиб украинец

В Польше погиб гражданин Украины. Фото: Newsone

В Польше в ужасном ДТП погиб гражданин Украины.

Трагедия произошла в городке Юзефув, на пути из Отвоцка в Варшаву. Украинец, который находился за рулем легковушки, съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовоз. Об этом сообщает Польское радио.

"Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. В результате полученных травм водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.

Водитель цистерны был трезв. Сейчас причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двоих детей засыпало песком на карьере

В Запорожье произошла смертельная авария с участием грузовика и легковушки. В результате столкновения 1 человек погиб, еще двое получили травмы.