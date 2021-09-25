В Польше в ДТП погиб украинец

На юго-западе Польши произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Погиб 30-летний украинец. Об этом сообщает Naszemiasto.pl.
Авария произошла в населенном пункте Лигота Малая вблизи города Олесница.
Правоохранители установили, что водитель потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и перевернулся. По предварительным данным, украинец быть непристегнутый ремнями безопасности, или ехал слишком быстро.
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На момент аварии в автомобиле было еще два гражданина Украины. Они не получили значительных травм.
В польском Люблине в ДТП разбились двое украинцев. 24-летний водитель Volkswagen Passat, проезжая ул. Глиняной, внезапно свернул с дороги, врезавшись в дорожный знак, а затем в дерево.
Погиб на месте вместе с 22-летним пассажиром.
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