В Польше украинец умер после задержания полицией

3 декабря гражданин Украины напал на женщину на автобусной остановке возле магазина Castorama. Фото: ua.news

В польском городе Скерневице по неизвестным причинам после задержания полицией скончался 38-летний украинец.

3 декабря гражданин Украины напал на женщину на автобусной остановке возле магазина Castorama, сообщает полиция Лодзинского воеводства. Прохожие вызвали правоохранителей, пишет Wirtualna Polska.

"Украинец ударил потерпевшую палкой и агрессивно угрожал другим людям. Полицейские прибыли примерно в 17:30, надели на мужчину наручники и собирались забрать его в участок", - говорится в сообщении.

В полиции уверяют, что не применяли к задержанному физическую силу. В то же время меньше чем через минуту после ареста мужчина начал тяжело дышать и потерял сознание. Его пытались реанимировать парамедики. Через час констатировали смерть.

"Мы уже опросили очевидцев происшествия. Вскрытие покажет, находился ли украинец под воздействием каких-либо запрещенных веществ", - заявили в управлении полиции в Лодзе.

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В Польше районная прокуратура города Млава Мазовецкого воеводства предъявила обвинение двум полицейским в избиении 30-летнего украинца. Они безосновательно задержали гражданина Украины, отвезли его не в отделение полиции, а в лес, где избили мужчину дубинкой. Им грозит заключение до трех лет.