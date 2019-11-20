В Польше тяжело ранили украинского студента

В Кракове двое украинцев напали с ножом на своего соотечественника. Фото - Униан

20 ноября в Польше полиция задержала 19-и 21-летнего украинцев, которые тяжело ранили своего соотечественника - 21-летнего студента.

Нападение произошло вечером 19 ноября по улице Скаржинского в Кракове, неподалеку от общежитий одного из местных вузов. Об этом сообщает "Польское радио".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше напали на украинцев

Пострадавшего с колотыми ранами спины и ягодиц госпитализировали.

Полиция и прокуратура всю ночь работала на месте инцидента. Правоохранители изучили следы, допросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения. Задержали преступников в их краковской квартире. Следователи выясняют роль задержанных в нападении, а также мотивы их преступления.

В Польше в городе Жоры пятеро поляков жестоко избили студента из Украины. Нападавшие били и толкали 19-летнего парня даже тогда, когда тот уже лежал на земле и потерял сознание. Избитого и окровавленного украинца нашли прохожие. У него многочисленные гематомы, также ему выбили зубы.