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среда, 24 ноября 2021 11:12

В Польше полицейский подстрелил украинца

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В Польше полицейский подстрелил украинца
Украинец начал бросаться с ножом на правоохранителей. Фото: pixabay.com

В Польше в селе Пасечник Нижнесилезского воеводства подстрелили 48-летнего украинца.

Полицейский выстрелил ему в ногу, чтобы успокоить, говорится на сайте местной полиции. Дело изучает прокуратура.

"Гражданина Украины доставили в больницу. В его организме обнаружили более 2 промилле алкоголя", - говорится в сообщении.

Правоохранители получили вызов о том, что группа людей находится на частной территории с неизвестной целью. У одного из мужчин был нож. Ему приказали выбросить оружие, но он не только не послушался, но и начал бросаться с ножом на правоохранителей. В результате украинец ранил одного из полицейских в руку.

Правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов, на которые агрессивный мужчина не отреагировал. Дебошир угомонился лишь после ранения.

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В Польше районная прокуратура города Млава Мазовецкого воеводства предъявила обвинение двум полицейским в избиении 30-летнего украинца. Они безосновательно задержали гражданина Украины, отвезли его не в отделение полиции, а в лес, где избили мужчину дубинкой. Им грозит заключение до трех лет.

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