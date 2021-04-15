В Польше полицейские со стрельбой ловили пьяного украинского водителя

Задержанным оказался 52-летний гражданин Украины. Тест показал в его организме 1,6 промилле алкоголя Фото: pixabay.com

В Польше задержали пьяного украинца, который не остановился для проверки документов и начал убегать от полиции.

Инцидент произошел 14 апреля в 21:00 в центре Кошалина на севере Польши. Патрульные дали сигнал водителю Opel остановиться для осмотра, пишет RMF24. Вместо того чтобы выполнить требование, водитель начал убегать от правоохранителей.

Полицейским удалось заблокировать автомобиль неподалеку, на стоянке у магазина. Офицер подбежал к авто и открыл пассажирскую дверь, чтобы забрать ключи.

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Но водитель решил сдать назад, наехал на ногу полицейскому и врезался в учебный автомобиль, в котором присутствовали инструктор и ученик. Полиция сделала сначала предупредительные выстрелы в воздух, а затем по шинам авто.

Задержанным оказался 52-летний гражданин Украины. Тест показал в его организме 1,6 промилле алкоголя.

В результате инцидента никто не пострадал. Делом занимается прокуратура в Кошалине.

В Польше пьяный украинец украл BMW, таранил ним авто полиции и бежал от погони на своих двоих. Полицейские увидели, как эвакуатор пытается забрать чей-то припаркованный автомобиль. В тот момент, когда выясняли, давал ли владелец авто на это согласие, автомобиль BMW, который все время стоял рядом с эвакуатором, резко сорвался с места и помчался в направлении Сосновца.