В Польше полицейская погоня за украинцем завершилась ДТП. Ее спровоцировал другой украинец

Полицейская погоня за украинском, которой вез 12 пассажиров, завершилась ДТП. Фото: pixabay.com

Утром 23 октября в Подляшском воеводстве Польши задержали украинца, который, вероятно, перевозил мигрантов.

Инцидент произошел на национальной дороге 66, пишет "Польское радио".

"Полиция Подляшье задержала гражданина Украины, перевозившего в автобусе 12 человек, которые, вероятно, нелегально находились на территории Польши. Во время преследования на дороге в Бельском уезде произошло ДТП. Один человек получил травмы", - говорится в сообщении.

Полиция пыталась остановить автобус Renault для осмотра. Водитель не остановился. Поэтому правоохранители начали преследование, рассказал пресс-секретарь Подляшской полиции Томаш Крупа.

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Преследованию препятствовал автомобиль Nissan. Водитель машины выехал на противоположную полосу, где столкнулся с Honda. Пассажира последнего доставили в больницу.

Водитель автобуса Renault повернул на боковую грунтовую дорогу и скрылся с места происшествия, оставив автобус с 12 пассажирами. Задержали его в 3 км. Также задержали водителя Nissan. Он тоже оказался гражданином Украины.

По состоянию здоровья в больницу попали две женщины и ребенок, которые ехали в автобусе Renault. Автобус в ДТП не попал.

Это не первый раз, когда в Польше задерживают украинца за перевозку мигрантов. Один из последних случаев произошел 17 октября около границы с Беларусью. Гражданина Украины перевозил в грузовом микроавтобусе 27 граждан Ирака.