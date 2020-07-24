В Польше погиб украинский рабочий

Полиция расследует смерть украинца. Фото: policja.pl

В Польше погиб 31-летний гастарбайтер из Украины

Мужчина работал грузчиком, сообщает trojmiasto.pl.

Трагическое событие произошло в порту города Гданьск вечером 22 июля.

Груз удобрений упал на мужчину с высоты 2 м. Вызвали скорую помощь, но реанимировать пострадавшего не удалось.

Он умер от травмы головы.

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На место также прибыли полицейские, прокуратура выясняет обстоятельства происшествия. По обвинению или задержания пока не сообщается.

В Польше осудили пятерых мужчин, которые подрались с группой украинских школьников. Они получили лишения свободы от 6 до 10 месяцев.