В Польше погиб украинский рабочий

В Польше погиб 31-летний гастарбайтер из Украины
Мужчина работал грузчиком, сообщает trojmiasto.pl.
Трагическое событие произошло в порту города Гданьск вечером 22 июля.
Груз удобрений упал на мужчину с высоты 2 м. Вызвали скорую помощь, но реанимировать пострадавшего не удалось.
Он умер от травмы головы.
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На место также прибыли полицейские, прокуратура выясняет обстоятельства происшествия. По обвинению или задержания пока не сообщается.
В Польше осудили пятерых мужчин, которые подрались с группой украинских школьников. Они получили лишения свободы от 6 до 10 месяцев.
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