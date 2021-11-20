В Польше погиб украинец

Водитель-украинец погиб в аварии. Фото: inpoland.net.pl

В Польше в результате аварии погиб украинец.

Он находился за рулем фургона доставки, который столкнулся с трамваем в городе Свентохловице в Силезском воеводстве, сообщает inpoland.net.pl.

Авария произошла на углу улиц Битомской и Повстанцев Силезских.

Водитель трамвая и два пассажира получили легкие травмы.

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Грузовик влетел в столб. Водителя зажало, его доставали с помощью спецсредств. Спасти мужчину не удалось.

В Гливице Силезского воеводства Польши на строительстве погиб 36-летний гражданин Украины. Украинец работал в глубоком котловане, когда произошел оползень. Спасатели смогли извлечь тело из-под земли всего через несколько часов.