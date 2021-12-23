В Польше оправдали украинку, убившую сожителя

Суд признал, что женщина защищала себя. Фото: Pexels

Окружной суд польской Познани оправдал гражданку Украины, которая, защищаясь, убила сожителя.

Суд признал, что она действовала в пределах требуемой самообороны, передает wnp.pl.

Услышав решение, женщина расплакалась. Сказала, что не ожидала такого финала.

Решения суда могут обжаловать в высшей инстанции, если прокуратура подаст апелляцию. Но сейчас украинка свободна и может поехать на родину, где имеет малолетнего ребенка.

Событие произошло в августе 2020 года. 31-летняя женщина во время домашней ссоры схватила нож и ударила сожителя несколько раз. 38-летний мужчина скончался. Он тоже был гражданином Украины.

В материалах суда говорится, что женщина пришла домой под хмельком. Сожитель начал ее избивать. Еще двое мужчин видели это, но не вступились за женщину. Поднимаясь с пола, украинка схватила нож и ударила им сожителя.

"Обвиняемая оказалась в ситуации, которая угрожала ее здоровью или даже жизни. Преимущество потерпевшей стороны в силе и массе тела было настолько велико, что суд решил, что здесь речь не может идти о превышении пределов необходимой самообороны. Обвиняемая избрала тот способ самообороны, который был эффективным", - говорится в решении суда.

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Прокуратура просила для женщины девять лет заключения.

Смертельное ранение 7-летнему украинцу в польском городе Тарнув нанес 28-летний отец. По словам 27-летней жены, мужчина "обнял ее и ребенка, затем достал нож и напал". После этого злоумышленник попытался скрыться. Выпрыгнул из окна второго этажа. Однако его задержали.