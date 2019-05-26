В Польше дотла сгорел автобус Киев-Прага

На трассе в Польше сгорел автобус "Киев-Прага". Фото: TVN24

В Польше сгорел автобус, следовавший по маршруту Киев-Прага.

Пожар начался около часа ночи, 26 мая, на трассе между Краковом и Катовице. Как отмечается, огонь был настолько сильным, что прожег дыру в дорожном покрытии. Об этом сообщает TVN24.

В автобусе находились 70 пассажиров, они не пострадали. Пожар начался в отсеке, в котором расположен двигатель, после этого огонь охватил весь салон. Автобус принадлежал украинскому перевозчику.

"В салоне находились 70 граждан Украины. Их всех эвакуировали из автобуса. Ни с одним ничего не произошло", - рассказал сотрудник таможни Краковской дорожной комиссии.

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В результате пожара автобус сгорел полностью. Пассажирам предоставили другой транспорт. В то же время движение в направлении Катовице затруднено. Полностью его можно будет восстановить только после ремонта дорожного покрытия, которое повредил пожар.

На трассе в Польше сгорел автобус "Киев-Прага". Фото: TVN24

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