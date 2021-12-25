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суббота, 25 декабря 2021 22:50

В полиции сообщили новые подробности о взрыве во Львовской области

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В полиции сообщили новые подробности о взрыве во Львовской области
В результате взрыва дом был полностью разрушен. Фото: Нацполиция

25 декабря в селе Ниновиче под Львовом произошел взрыв газа в частном жилом доме. Среди пострадавших есть ребенок.

Об этом пишет пресс-служба полиции. На момент взрыва в доме находилась семья из пяти человек.

"В результате взрыва 11-летняя девочка, двое юношей в возрасте 19 и 20 лет и их родители, 43-летняя женщина и 47 - летний мужчина, получили ожоги различной тяжести и были госпитализированы", - пишет пресс-служба.

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В результате взрыва дом был полностью разрушен. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения требований пожарной или техногенной безопасности. Статья предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

"Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего", - добавляет пресс-служба.

В Винницкой области произошел пожар в комплексе отдыха "Батерфляй". Один человек погиб, травмировались два человека.

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