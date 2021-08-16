В полиции озвучили еще одну версию гибели мэра Кривого Рога

Незадолго до смерти мэр Кривого Рога Константин Павлов очистил историю переписки в мессенджерах. Фото: t.me/ol_taimurzin

В полиции озвучили основные версии гибели мэра Кривого Рога Константин Павлова.

Среди них доведение до самоубийства. Об этом заявил на брифинге заместитель начальника полиции в Днепропетровской области Олег Слипчук.

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"Сейчас все версии будем рассматривать и проверять. Среди них - самоубийство, убийство, неосторожное обращение с оружием. Не исключена и версия доведения до самоубийства", - рассказал Слипчук.

По изъятому оружию назначили комплексную экспертизу.

5 августа около 16:00 на пороге собственного особняка в селе Вольное нашли мертвым мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Тело обнаружили на веранде. Лежал на спине с огнестрельным ранением в области сердца. Верхняя часть туловища на улице, нижняя - в доме. Слева - оружие и одна гильза. Дело расследуют как умышленное убийство.