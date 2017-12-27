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среда, 27 декабря 2017 17:38

В поле нашли закопанные тела фермера и криминального авторитета

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В поле нашли закопанные тела фермера и криминального авторитета
Тела двух мужчин нашли в поле.

Тела двух мужчин обнаружили между селами Орловка и Новосельское что в Ренийском районе Одесской области.

Сообщает о событии информационное агентство "Трасса Е-95".

Правохранители нашли два тела в поле на расстоянии 400 м от трассы Одесса - Рени. Тела были закопаны. По предварительной информации, одно тело принадлежит фермеру из села Новосельское, а другое - криминальному авторитету по кличке "Хребет".

Оба исчезли еще 7 октября. Вечером того дня неизвестный, вероятно криминальный авторитет, попросил фермера подъехать на объездную дорогу.

"Мужчина выехал на место, а уже через 20 минут перезвонил жене и сказал, чтобы она отдала все имеющиеся в доме деньги человеку, который подъедет на его автомобиле", - говорится в сообщении

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Позже был найден автомобиль Toyota, принадлежавший фермеру, на территории кладбища. Еще позже нашли и автомобиль Hyundai, который взял напрокат "Хребет". В салоне авто были обнаружены следы крови.

Продолжается расследование, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство"

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