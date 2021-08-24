В поле нашли разбитое авто с людьми без сознания

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У дороги в поле, ведущей из Балты в село Белино в Одесской области, мужчина обнаружил автомобиль Volkswagen Passat с двумя людьми в бессознательном состоянии.

Вероятно, попали в аварию, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В были машине двое односельчан 34 и 30 лет. Старший по возрасту мужчина был за рулем и скорее всего не справился с управлением. Пострадавших доставили в больницу, у них отобрали образцы крови для исследования на наличие алкоголя", - рассказали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство. Назначили ряд экспертиз. Продолжаются следственные действия.

На Ровенщине в поле нашли авто BMW X5 с мертвыми и живыми людьми. Внедорожник во время обгона выехал с дороги, где врезался в электроопору и перевернулся. От полученных травм 36-летний пассажир, житель города Дубно, погиб на месте происшествия. А водитель внедорожника, 31-летний житель Здолбунова, - в "скорой". Еще двух пассажиров, братьев из Здолбунова 37 и 20 лет, с травмами различной степени госпитализировали в районную больницу.