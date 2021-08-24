 
Ексклюзивы
1/5
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 216
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 972
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 405
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 531
Украина может учить других демократии и толерантности
Украина может учить других демократии и толерантности
1 Просмотров: 225
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
Просмотров: 3177
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
Просмотров: 765
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Просмотров: 288
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
Просмотров: 351
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Просмотров: 2502
Фото
Все фото
4
4
4
4
4
Мужчина облил красной краской ступени КГГА
Мужчина облил красной краской ступени КГГА
В поле нашли разбитое авто с людьми без сознания
В поле нашли разбитое авто с людьми без сознания
Нацкорпус подрался с силовиками на мероприятии с участием Зеленского
Нацкорпус подрался с силовиками на мероприятии с участием Зеленского
Женщина держала в рабстве трех мужчин
Женщина держала в рабстве трех мужчин
Строитель поджег дом жены и хотел взорвать полицейских
Строитель поджег дом жены и хотел взорвать полицейских
Видео
Все видео
Порошенко облили зеленкой
Порошенко облили зеленкой
Во время парада в Киеве зритель поджег себя
Во время парада в Киеве зритель поджег себя
12-летний парень впал в кому в детском лагере
12-летний парень впал в кому в детском лагере
Скандальный экс-арбитр попал в крупное ДТП по вине нардепа
Скандальный экс-арбитр попал в крупное ДТП по вине нардепа
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
Интервью
1/5
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 288
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 189
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1197
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 279
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Просмотров: 1773
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 августа 2021
Просмотров: 216
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
вторник, 24 августа 2021 17:10

В поле нашли разбитое авто с людьми без сознания
4

  Комментировать

В Одеській області в полі виявили розбите авто з людьми без свідомості
Фото: od.npu.gov.ua
В Одеській області в полі виявили розбите авто з людьми без свідомості
В Одеській області в полі виявили розбите авто з людьми без свідомості
В Одеській області в полі виявили розбите авто з людьми без свідомості

У дороги в поле, ведущей из Балты в село Белино в Одесской области, мужчина обнаружил автомобиль Volkswagen Passat с двумя людьми в бессознательном состоянии.

Вероятно, попали в аварию, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кровь вытекала из багажника: в разбитом авто нашли четыре трупа

"В были машине двое односельчан 34 и 30 лет. Старший по возрасту мужчина был за рулем и скорее всего не справился с управлением. Пострадавших доставили в больницу, у них отобрали образцы крови для исследования на наличие алкоголя", - рассказали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство. Назначили ряд экспертиз. Продолжаются следственные действия.

На Ровенщине в поле нашли авто BMW X5 с мертвыми и живыми людьми. Внедорожник во время обгона выехал с дороги, где врезался в электроопору и перевернулся. От полученных травм 36-летний пассажир, житель города Дубно, погиб на месте происшествия. А водитель внедорожника, 31-летний житель Здолбунова, - в "скорой". Еще двух пассажиров, братьев из Здолбунова 37 и 20 лет, с травмами различной степени госпитализировали в районную больницу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В поле нашли разбитое авто с людьми без сознания». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
августа

В солнечной системе стало меньше на одну планету

Убийца 77 человек хотел попасть в тюрьму, а не в психбольницу

Украина стала независимой

Вулкан похоронили мегаполис на 20 тыс. жителей

Самое читаемое
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
 Просмотров: 12870
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
7
 Просмотров: 5112
Деми Роуз снова зажгла сеть
Деми Роуз снова зажгла сеть
6
 Просмотров: 4095
Показали впечатляющие фото с Марша защитников в центре столицы
Показали впечатляющие фото с Марша защитников в центре столицы
12
 Просмотров: 3834
Консервация на зиму: мы нашли три рецепта лечо для ленивых
Консервация на зиму: мы нашли три рецепта лечо для ленивых Просмотров: 3294
Происшествия
Мужчина облил красной краской ступени КГГА
Мужчина облил красной краской ступени КГГА
4
 Просмотров: 54
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
9
 Просмотров: 225
Порошенко облили зеленкой
Порошенко облили зеленкой
 Просмотров: 531
Пострадавшему от обстрела оккупантов спасли жизнь
Пострадавшему от обстрела оккупантов спасли жизнь Просмотров: 63
Во время парада в Киеве зритель поджег себя
Во время парада в Киеве зритель поджег себя
 Просмотров: 1197
Больше всего комментируют
1
Украина может учить других демократии и толерантности
1
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1
Украина рассчитывает вместе с ЕС нейтрализовать "Северный поток-2"
1
Порошенко встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем
1
Сколько украинцев осталось в Афганистане
Голосов: 223
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть