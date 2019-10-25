В перестрелке в Харькове убили свидетеля по делу Вороненкова

Владимир Борох, которого расстреляли в Харькове, был свидетелем по делу об убийстве Дениса Вороненкова. Фото - hk.npu.gov.ua

Владимир Борох, которого расстреляли возле супермаркета в Харькове, был свидетелем по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщил адвокат Святослав Пархоменко. Он - защитник подозреваемого в организации убийства россиянина Александра Лося.

Также известно, что нападавшие подъехали на парковку супермаркета на автомобиле, расстреляли двух мужчин из автоматического оружия, а затем скрылись. На месте преступления обнаружили пистолет с глушителем, который, по словам полиции, мог принадлежать жертвам нападения.

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Начальник полиции Харьковщины Валерий Сокуренко рассказал, что стрельба на Клочковской - "бандитские разборки".

Полиция преследовала стрелка, но когда его догнали, он подорвал себя гранатой.

Стрельба в Харькове возле супермаркета произошла днем ​​25 октября. Был убит Владимир Борох по прозвищу "Тайсон". Он - правая рука заместителя главы "Оплота" Георгия Исакова, известного под прозвищем "Жора". Самого Исакова госпитализировали с проникающим огнестрельным ранением в грудь.