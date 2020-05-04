В отделении "Новой почты" взорвалась граната

Во Львове в отделении "Новой почты" взорвалась учебная граната РГД-5.
Информация о происшествии в правоохранительные органы поступила в 17.30. Боеприпас взорвался во время осмотра товара, передает "Цензор.нет".
"При получении посылки сдетонировала предварительно учебная граната РГД-5. В помещении на этот момент было пять человек. Людей эвакуировали, помещение почты закрыли. Пострадавших нет", - рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.
Правоохранители говорят, что учебная граната при детонации выдает лишь незначительный звук.
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На месте работают взрывотехники. Учебный боеприпас забрали на экспертизу.
Посылка поступила из Харькова, в ней были макеты двух учебных гранат.
В отделении "Новой почты" на улице Видинской в Ровно обнаружили 3 ящика с предметами, похожими на боевые гранаты. На место происшествия прибыли пожарные, полицейские и взрывотехники.
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