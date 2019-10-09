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среда, 09 октября 2019 09:33

В отделе полиции нашли инспектора с простреленной головой

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В отделе полиции нашли инспектора с простреленной головой
В Ровенском отделе полиции с простреленной головой нашли 34-летнего инспектора дежурной части. Предварительно - совершил самоубийство. Фото - korupciya.com

9 октября в 03:40 в Ровенском отделе полиции с простреленной головой нашли 34-летнего инспектора дежурной части.

Предварительно, полицейский покончил жизнь самоубийством, сообщил начальник отдела коммуникации ГУНП области Антон Крук.

"Коллеги инспектора услышали звук, прозвучавший из недействующей комнаты для задержанных лиц отдела полиции. Они обнаружили дежурного без признаков жизни", - сообщил Крук.

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Известно, что полицейский в органах внутренних дел проработал 13 лет. На занимаемой должности - почти 3 года. У него осталась жена и двое малолетних детей.

Мотивы совершенного выясняют. Следователи открыли уголовное производство.

В Днипре покончил с собой 41-летний сотрудник отделения полиции Днипровского аэропорта. Произошло это во время несения службы. Полицейский закрылся в комнате отдыха и выстрелил в голову из табельного пистолета.

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