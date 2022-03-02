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среда, 02 марта 2022 15:03

Спецтема: Напад Росії на Україну

В ОП сделали заявление об участии белорусской армии в войне против Украины

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В ОП сделали заявление об участии белорусской армии в войне против Украины
Пока нет официальных данных о участии армии РБ в войне против Украины – Арестович. Фото: скриншот с видео ОП

По состоянию на утро 2 марта отсутствуют официальные данные об участии белорусской армии в российско-украинской войне.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на брифинге 2 марта, передает Gazeta.ua.

"Пока нет официальных данных, что белорусская армия участвует в боевых действиях против Украины. Есть сигналы, которые сейчас проверяются, но уровень этих сигналов недостаточен для того, чтобы говорить, что белорусы уже участвуют в боях против Вооруженных сил Украины", – сказал он.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта стало известно Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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