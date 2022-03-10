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четверг, 10 марта 2022 20:28

Спецтема: Война России против Украины

В окружении губернатора Харьковщины может быть шпион Путина – Геращенко

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В окружении губернатора Харьковщины может быть шпион Путина – Геращенко
Российский шпион может оказаться в окружении Синегубова, сказал советник министра.

В окружении председателя Харьковской обласной военной администрации Олега Синегубова может быть шпион, который наводил ракету на Харьков.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко телеканалу "Україна 24".

"Я не исключаю, что в окружении губернатора Синегубова есть шпион, который наводил ракету.

Вы помните, что в 8 утра был взрыв Харьковской областной администрации. Так вот - совещание должно было состояться через 15 минут. И там могло бы накрыть всех руководителей, военных и полицейских, и пограничников, и прочих", - сказал советник министра.

На следующий же день, когда совещание было в Управлении полиции, ракета снова прилетела уже во время совещания.

"Повезло, что первая ракета не попала в здание. Успели буквально за несколько минут до прилета второй ракеты уйти в бомбоубежище, в подвал. Иначе бы все погибли", - сказал Геращенко.

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Первоначальный план президента страны-агрессора РФ Владимира Путина был - за три дня окружить Киев и Харьков, рассказал советник министра.

В итоге сегодня уже 15 день войны, ни один крупный город не был сдан, идет полномасштабное сопротивление.

1 марта, сразу после завершения комендантского часа, российские оккупанты взорвали помещение Харьковской областной администрации на площади Свободы.

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