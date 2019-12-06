В Одесском колледже за 5 лет никто не исправил нарушения правил пожарной безопасности

Спасатели разбирают завалы в Одесском колледже и ищут тела пропавших. Фото - od.dsns.gov.ua

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса были выявлены нарушения правил пожарной безопасности еще в 2014 году.

С тех пор они так и не были устранены, заявил пресс-секретарь Одесской областной госадминистрации Денис Соколов.

"Спасатели в 2014 году выносили предписание - они штрафовали директора и требовали исправить пожарные недостатки. Но, насколько мне известно, недостатки не были устранены", - рассказал чиновник в эфире "Громадського радио".

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При этом он предположил, что пожар мог произойти из-за перегрузки электросистемы, поскольку в кабинетах "в одну старую розетку было включено много электроприборов".

Предварительно, задымление началось с кабинета завуча на 3-м этаже. Она сообщила, что задымился электроудлиннитель, в который были включены компьютер и принтер, рассказал начальник областной полиции Олег Бех.

Количество пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 32. 5 декабря двое студентов обратились амбулаторно за помощью в поликлинику