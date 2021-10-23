В Одесской области влюбленные подростки сбежали в лес, чтобы жить вместе

Об исчезновении детей стало известно 19 октября. Фото: Нацполиция

В Одесской области пять дней разыскивали 17-летнего парня и школьницу, сбежавших в лес. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской области.

Отмечается, что об исчезновении детей стало известно 19 октября. Правоохранители устанавливали местонахождение жителей города Ананьев Золотарева Артема, 2004 г.р., и Братько Яны, 2008 г.р., которые 19 октября ночью ушли из дома.

Сегодня же, 23 октября, стало известно, что 17-летнего парня и 13-летнюю девушку полицейские нашли в лесном массиве, где они обустроили себе временное жилье из подручных средств. Противоправных действий в отношении них совершено не было.

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"Из-за желания жить вместе юноша со своей подругой не первый убегают из дома, последний раз это случилось летом", - сообщил и.о. начальника отдела полиции № 1 Подольского районного управления полиции Сергей Гавура.

Он отметил, что за такую халатность опекуны несовершеннолетних, не исполняющих в полном объеме обязанности по воспитанию подопечных, будут привлечены к административной ответственности. Кроме того, ювенальные полицейские усилят контроль за этими семьями с привлечением представителей социальных служб.

В селе Софиевка на Херонщине шестилетняя девочка, играла со спичками, подожгла сухую траву во дворе дома и убежала.