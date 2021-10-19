Шестилетняя едва не сожгла собственный дом и подалась в бега

Фото: facebook.com/Ivan Samoylenko

В селе Софиевка на Херонщине шестилетняя девочка, играла со спичками, подожгла сухую траву во дворе дома и убежала.

Многодетная семья, в которой воспитывается шестеро детей, едва не осталась без жилья, написал в Facebook Станиславский сельский голова Иван Самойленко.

"По улице Новая шестилетняя девочка зажгла сухую траву. И когда запылал огонь - скрылась с места происшествия. Огонь уничтожил сарай и первую оконную раму дома. Спасибо соседям, которые справились с огнем до приезда пожарных с Белозерки и Станислава. Работники "скорой" с Белозерка и Станислава оказали помощь трем новорожденным деткам и хозяйке дома весьма преклонного возраста", - рассказал председатель.

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Добавил, что мать детей с сожителем в это время пошли в магазин, оставив шестерых детей одних дома.

Полицейские, приехавшие на место, уголовного производства не открывали, поскольку умышленного поджога не было.

В с. Плиски Борознянського района на Черниговщине 8-летний мальчик поджег веранду, где стояли канистры с бензином. Родители в это время находились в доме. На момент приезда спасателей пламя уже охватило крышу дома. А также огонь порывами ветра быстро мог подобраться к расположенной рядом хозяйственной постройке.