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понедельник, 13 мая 2019 19:10

В Одессе "заминировали" аэропорт и еще 11 объектов

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В Одессе &quot;заминировали&quot; аэропорт и еще 11 объектов
Одесские правоохранители получили сообщение о заминировании 12 объектов. Фото: Volynnews

В Одессе правоохранители получили сообщение о заминировании 12 объектов.

Речь идет о восьми отелях, трех торговых заведениях и международном аэропорте "Одесса", передает пресс-служба полиции Одесской области.

"На места событий направлены взрывотехники, следственно-оперативные группы и работники ДСНС. Проводятся мероприятия по эвакуации персонала, посетителей и пассажиров", - говорится в сообщении.

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Ранее в полицию Киева поступило сообщение о заминировании всех гипермаркетов Ашан. На места выехали следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники.

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