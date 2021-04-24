В Одессе посреди улицы произошла резня

В Одессе произошла резня. Фото: Нацполиция

В Одессе в ночь против 24 апреля мужчина ударил другого ножом в грудь.

Инцидент произошел посреди улицы, сообщили в соцсетях очевидцы.

На месте работают правоохранители.

Пострадавшего госпитализировали, а нападавший - якобы его дядя.

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Сейчас подозреваемый скрывается от полицейских. По данным свидетелей, мужчина уже ранее привлекался к ответственности за убийство.

В Кременчуге Полтавской области в одном из кафе во время конфликта мужчина порезал двух посетителей заведения. После этого скрылся с места преступления. Подозреваемого разыскали. Им оказался 42-летний иностранец.