В общежитии произошел пожар - пострадали несовершеннолетние

В Умани произошел пожар в общежитии. Фото: ДСНС

В общежитии Уманского национального университета садоводства произошел пожар.

Пострадали шестеро жителей общежития. Они несовершеннолетние, сообщает полиция Черкасской области.

Четверо отравились угарным газом. В Уманской центральной больнице медики оказывают им необходимую помощь.

Еще двое несовершеннолетних ранены стеклом, когда пытались вылезти через окно на улицу.

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"Сейчас сведения по данному факту внесены в Единый учета", - заявили в полиции.

В Умани хасиды развели костер на балконе, чтобы приготовить пищу. Это привело к пожару. 7 сентября под время патрулирования пеший дозор спасателей Главного управления ДСНС Украины в Черкасской области заметил дым с балкона дома по улице Софьи Перовской, 6. Спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю.