В ночном пожаре погибли люди: фото и видео трагедии

Фото: dp.dsns.gov.ua

Ночью 11 апреля в частном жилом доме по ул. Лизы Чайкиной в Днепре вспыхнул пожар.

Во время тушения пожара спасатели нашли тела 2-х мужчин сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Сообщение о пожаре поступило в 2:23. Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома на двух хозяев. Во время ликвидации обнаружили тела двух мужчин. Другие данные устанавливаются", - сказано в сообщении.

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Пожар ликвидировали в 4:18. Огнем повреждены вещи домашнего обихода, деревянные перекрытия и крыша дома на общей площади 50 м кв.

Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.

Во время пожара в квартире в 5-этажном доме на ул. Добровольческих батальонов в Запорожье погибли 3 человека: 84-летняя женщина и мужчины 51 и 48 лет. Вероятно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Следователи открыли уголовное производство.