В Николаевской области автомобиль врезался в дерево: водитель погиб

Фото: mk.npu.gov.ua

В Николаевской области автомобиль Peugeot вылетел с проезжей части и столкнулся с деревом. В результате инцидента водитель транспортного средства погиб, сообщила пресс-служба Николаевской областной полиции.

Отмечается, что авария произошла около 17.15 в селе Красное. По предварительным данным мужчина за рулем Peugeot не справился с управлением, совершил выезд за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

Он умер в машине скорой помощи из-за полученных телесных повреждений. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители.

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В Луганской области произошло столкновение автомобиля "Toyota Camry" и микроавтобуса "Volkswagen". В результате ДТП 9 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.