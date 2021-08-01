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воскресенье, 01 августа 2021 21:40

В Луганской области в результате ДТП пострадали 9 человек

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В Луганской области в результате ДТП пострадали 9 человек
Фото: ГУ НП в Луганской области

В Луганской области произошло столкновение автомобиля "Toyota Camry" и микроавтобуса "Volkswagen". В результате ДТП 9 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Луганской области.

Сегодня в полиции города Кременная поступило сообщение врача скорой помощи о том, что на автодороге произошло ДТП, есть пострадавшие.

По предварительной информации произошло столкновение автомобиля "Toyota Camry" и микроавтобуса "Volkswagen". В результате ДТП 9 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

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Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, следователи проводят первоочередные следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

1 августа в городе Новомосковск Днепропетровской области около четырех часов утра произошла смертельная ДТП. Водитель легкового автомобиля "ВАЗ 210994-20" наехал на бетонный камень вблизи переулке Волгоградского.

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Дата
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