В Николаев с двух направлений сунут оккупанты

В Николаев из двух направлений следует большая колонна оккупантов. Фото: скриншот с видео

В Николаев из двух направлений следует большая колонна русских оккупантов.

Украинские защитники и оборонители готовятся к бою. Улица Адмиральская будет перекрыта, рассказал глава областной военной администрации Виталий Ким.

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"Мужчины, готовьтесь все к оружию и палите их чем угодно. Женщины - дома. Оккупанты трусливы, когда видят сопротивление, то сразу убегают", - сказал Виталий Ким.

Также чиновник предупредил местных не стрелять в специальные машины, которые они увидят в городе. Это украинские. И попросил жителей города не выходить на улицы.

"Сейчас по городу передвигаются наши машины, спецмашины. Ни в кого не стреляйте! Это наши машины. Будем действовать по ситуации. Сейчас не нужно передвигаться по городу", - призвал Ким.

Николаевскую область Вооруженные силы Украины отстояли ночью 26 февраля. В Николаеве противовоздушная оборона отразила атаку российского врага. В Очакове десант не высадился.